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Обеспечен очередной беспрепятственный переход лиц армянской национальности через ППП "Лачын"

Обеспечен очередной беспрепятственный переход лиц армянской национальности через ППП "Лачын" На погранично-пропускном пункте "Лачын" в очередной раз обеспечен свободный переход лиц армянского происхождения в направлении Ханкенди-Горус.
Внутренняя политика
22 августа 2023 г. 10:50
Обеспечен очередной беспрепятственный переход лиц армянской национальности через ППП Лачын

На погранично-пропускном пункте "Лачын" в очередной раз обеспечен свободный переход лиц армянского происхождения в направлении Ханкенди-Горус.

Как сообщает командированный в Лачын сотрудник Report, сегодня в очередной раз около 60 человек перешли ППП в направлении Армении.

Свободный переход этих лиц был обеспечен после проверки документов.

Это еще раз свидетельствует об отсутствии каких-либо препятствий и трудностей в прохождении через ППП и в очередной раз доказывает, что утверждения Армении о "блокаде" Азербайджаном Лачынской дороги являются ложью и клеветой.

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Версия на английском языке ФотоCivilian Armenians freely move through Lachin border checkpoint
Версия на азербайджанском языке ФотоXankəndi-Gorus istiqamətində “Laçın” sərhəd-buraxılış məntəqəsində erməniəsilli şəxslərin sərbəst keçidi təmin olunub

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