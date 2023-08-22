Обеспечен очередной беспрепятственный переход лиц армянской национальности через ППП "Лачын"

На погранично-пропускном пункте "Лачын" в очередной раз обеспечен свободный переход лиц армянского происхождения в направлении Ханкенди-Горус.

На погранично-пропускном пункте "Лачын" в очередной раз обеспечен свободный переход лиц армянского происхождения в направлении Ханкенди-Горус.

Как сообщает командированный в Лачын сотрудник Report, сегодня в очередной раз около 60 человек перешли ППП в направлении Армении.

Свободный переход этих лиц был обеспечен после проверки документов.

Это еще раз свидетельствует об отсутствии каких-либо препятствий и трудностей в прохождении через ППП и в очередной раз доказывает, что утверждения Армении о "блокаде" Азербайджаном Лачынской дороги являются ложью и клеветой.