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Обеспечен очередной беспрепятственный переход лиц армянской национальности через ППП "Лачын" при сопровождении МККК

Обеспечен очередной беспрепятственный переход лиц армянской национальности через ППП "Лачын" при сопровождении МККК На погранично-пропускном пункте "Лачын" в очередной раз обеспечен свободный переход лиц армянского происхождения в направлении Ханкенди-Горус в сопровождении сотрудников Международного Комитета Красного Креста (МККК).
Внутренняя политика
22 августа 2023 г. 10:10
Обеспечен очередной беспрепятственный переход лиц армянской национальности через ППП Лачын при сопровождении МККК

На погранично-пропускном пункте "Лачын" в очередной раз обеспечен свободный переход лиц армянского происхождения в направлении Ханкенди-Горус в сопровождении сотрудников Международного Комитета Красного Креста (МККК).

Как сообщает Report, сегодня в направлении Ханкенди-Горус проехало 9 автомобилей, принадлежащих МККК.

В этих транспортных средствах находились 57 человек, в том числе сотрудники МККК, водители, наблюдатели, медицинский работник и больные.

Свободный переход этих лиц был обеспечен после проверки документов.

Это еще раз свидетельствует об отсутствии каких-либо препятствий и трудностей в прохождении через ППП и в очередной раз доказывает, что утверждения Армении о "блокаде" Азербайджаном Лачынской дороги являются ложью и клеветой.

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Версия на английском языке ФотоConditions created for free movement of civilian Armenians through ICRC
Версия на азербайджанском языке ФотоBQXK-nın müşayiətilə “Laçın” sərhəd-buraxılış məntəqəsində erməniəsilli şəxslərin sərbəst keçidi növbəti dəfə təmin edilib

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