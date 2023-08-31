Обеспечен очередной беспрепятственный переход лиц армянской национальности через ППП "Лачын"

На погранично-пропускном пункте (ППП) "Лачын" в очередной раз обеспечен свободный проход лиц армянской национальности в направлении Горус-Ханкенди.

На погранично-пропускном пункте (ППП) "Лачын" в очередной раз обеспечен свободный проход лиц армянской национальности в направлении Горус-Ханкенди.

Как сообщает Report, в принадлежащих МККК транспортных средствах находились представители МККК и лица армянской национальности.

После проверки документов было обеспечено их свободное передвижение.

В автомобилях также были продукты питания и лекарства.

Это еще раз свидетельствует об отсутствии каких-либо препятствий при прохождении лиц армянской национальности через погранично-пропускной пункт.