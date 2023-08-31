О нас

Обеспечен очередной беспрепятственный переход лиц армянской национальности через ППП "Лачын"

Обеспечен очередной беспрепятственный переход лиц армянской национальности через ППП "Лачын" На погранично-пропускном пункте (ППП) "Лачын" в очередной раз обеспечен свободный проход лиц армянской национальности в направлении Горус-Ханкенди.
Внутренняя политика
31 августа 2023 г. 16:27
Обеспечен очередной беспрепятственный переход лиц армянской национальности через ППП Лачын

На погранично-пропускном пункте (ППП) "Лачын" в очередной раз обеспечен свободный проход лиц армянской национальности в направлении Горус-Ханкенди.

Как сообщает Report, в принадлежащих МККК транспортных средствах находились представители МККК и лица армянской национальности.

После проверки документов было обеспечено их свободное передвижение.

В автомобилях также были продукты питания и лекарства.

Это еще раз свидетельствует об отсутствии каких-либо препятствий при прохождении лиц армянской национальности через погранично-пропускной пункт.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке ФотоConditions created for free movement of Armenians through Lachin border checkpoint
Версия на азербайджанском языке ФотоGorus-Xankəndi istiqamətində “Laçın” sərhəd-buraxılış məntəqəsində erməniəsilli şəxslərin sərbəst keçidi təmin edilib

Самое читаемое

Литва и Польша продолжат поддерживать вступление Украины в НАТО
Литва и Польша продолжат поддерживать вступление Украины в НАТО
26 августа 2023 г. 10:41
Продлен срок предоставления надбавок к заработной плате медработникам, борющимся с COVID-19
Продлен срок предоставления надбавок к заработной плате медработникам, борющимся с COVID-19
26 августа 2023 г. 15:39
В рамках мероприятий День города Лачын показан спектакль Безумец Домрул
ФотоВ рамках мероприятий "День города Лачын" показан спектакль "Безумец Домрул"
27 августа 2023 г. 01:27
Применив гуманизм, Азербайджан прекратил уголовное преследование армянских футболистов, задержанных в Лачыне
Применив гуманизм, Азербайджан прекратил уголовное преследование армянских футболистов, задержанных в Лачыне
28 августа 2023 г. 22:04
ФИФА хочет добиться отстранения главы футбола Испании на 15 лет
ФИФА хочет добиться отстранения главы футбола Испании на 15 лет
29 августа 2023 г. 10:32
Глава МИД Великобритании обсудит ситуацию в Украине в ходе визита в Пекин
Глава МИД Великобритании обсудит ситуацию в Украине в ходе визита в Пекин
29 августа 2023 г. 14:36
ООН раскритиковала Францию за запрет ношения абайи в школах
ООН раскритиковала Францию за запрет ношения абайи в школах
29 августа 2023 г. 19:10
На проспекте Гара Гараева в Баку снижен скоростной режим
На проспекте Гара Гараева в Баку снижен скоростной режим
31 августа 2023 г. 12:46
На автомобильной дороге Алят-Астара произошла авария, есть погибший и раненый
ФотоНа автомобильной дороге Алят-Астара произошла авария, есть погибший и раненый
24 августа 2023 г. 19:53
В части Хырдалана будет ограничена подача воды
В части Хырдалана будет ограничена подача воды
25 августа 2023 г. 09:29

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi