Обеспечен очередной беспрепятственный переход армянcких жителей через ППП "Лачын"

10:14 На погранично-пропускном пункте (ППП) "Лачын" в очередной раз обеспечен свободный проход лиц армянской национальности в направлении Ханкенди-Горус в сопровождении сотрудников Международного комитета Красного Креста (МККК).

На погранично-пропускном пункте (ППП) "Лачын" в очередной раз обеспечен свободный проход лиц армянской национальности в направлении Ханкенди-Горус в сопровождении сотрудников Международного комитета Красного Креста (МККК).

Как сообщает Report, сегодня через пограничный пункт проехали 9 транспортных средств МККК.

Всего границу пересекли около 25 человек, среди которых сотрудники МККК и гражданские лица.

После проверки документов было обеспечено их свободное передвижение.

Это еще раз свидетельствует об отсутствии каких-либо препятствий при прохождении лиц армянской национальности через погранично-пропускной пункт на Лачынской дороге.