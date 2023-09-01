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Обеспечен очередной беспрепятственный переход армянcких жителей через ППП "Лачын"

Обеспечен очередной беспрепятственный переход армянcких жителей через ППП "Лачын" 10:14 На погранично-пропускном пункте (ППП) "Лачын" в очередной раз обеспечен свободный проход лиц армянской национальности в направлении Ханкенди-Горус в сопровождении сотрудников Международного комитета Красного Креста (МККК).
Внутренняя политика
1 сентября 2023 г. 10:44
Обеспечен очередной беспрепятственный переход армянcких жителей через ППП Лачын

На погранично-пропускном пункте (ППП) "Лачын" в очередной раз обеспечен свободный проход лиц армянской национальности в направлении Ханкенди-Горус в сопровождении сотрудников Международного комитета Красного Креста (МККК).

Как сообщает Report, сегодня через пограничный пункт проехали 9 транспортных средств МККК.

Всего границу пересекли около 25 человек, среди которых сотрудники МККК и гражданские лица.

После проверки документов было обеспечено их свободное передвижение.

Это еще раз свидетельствует об отсутствии каких-либо препятствий при прохождении лиц армянской национальности через погранично-пропускной пункт на Лачынской дороге.

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Версия на английском языке Conditions created for free movement of civilian Armenians through Lachin border checkpoint
Версия на азербайджанском языке “Laçın” sərhəd-buraxılış məntəqəsində erməniəsilli şəxslərin sərbəst keçidi təmin edilib

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