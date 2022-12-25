Обеспечен беспрепятственный проезд из Ханкенди в направлении Лачына еще трех автомобилей МККК

На дороге Ханкенди-Лачын, проходящей через Шушу, созданы условия для проезда автомобилей Международного Комитета Красного Креста (МККК).
Как сообщает сотрудник
Это вновь показывает, что никаких препятствий для проезда по указанному маршруту автомобилей гуманитарного назначения нет.
Акция продолжается и в настоящее время.
Отметим, что на территории города Шуша на участке дороги в зоне ответственности временно дислоцированных на азербайджанской территории российских миротворцев, азербайджанские активисты и члены экологических НПО проводят акцию протеста с требованием прекратить экотеррор в Карабахском экономическом районе Азербайджана.
Напомним, что в результате проведенных 3 и 7 декабря 2022 года переговоров с командованием российского миротворческого контингента, делегация, состоящая из специалистов министерств экономики, экологии и природных ресурсов, Государственной службы по вопросам собственности при Минэкономики и закрытого акционерного общества "AzerGold" должна была провести предварительный мониторинг незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых на территории Азербайджана, где временно размещены миротворцы, а также связанных с этим экологических и других проблем. Однако из-за бездействия миротворцев мониторинг не состоялся.