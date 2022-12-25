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Обеспечен беспрепятственный проезд из Ханкенди в направлении Лачына еще трех автомобилей МККК

Обеспечен беспрепятственный проезд из Ханкенди в направлении Лачына еще трех автомобилей МККК На дороге Ханкенди-Лачын, проходящей через Шушу, созданы условия для проезда автомобилей Международного Комитета Красного Креста (МККК).
Внутренняя политика
25 декабря 2022 г. 08:53
Обеспечен беспрепятственный проезд из Ханкенди в направлении Лачына еще трех автомобилей МККК

На дороге Ханкенди-Лачын, проходящей через Шушу, созданы условия для проезда автомобилей Международного Комитета Красного Креста (МККК).

Как сообщает сотрудник Report, освещающий акцию протеста на вышеуказанной дороге против незаконной разработки месторождений в Карабахском регионе Азербайджана, был обеспечен проезд автомобилей МККК в направлении Лачына.

Это вновь показывает, что никаких препятствий для проезда по указанному маршруту автомобилей гуманитарного назначения нет.

Акция продолжается и в настоящее время.

Отметим, что на территории города Шуша на участке дороги в зоне ответственности временно дислоцированных на азербайджанской территории российских миротворцев, азербайджанские активисты и члены экологических НПО проводят акцию протеста с требованием прекратить экотеррор в Карабахском экономическом районе Азербайджана.

Напомним, что в результате проведенных 3 и 7 декабря 2022 года переговоров с командованием российского миротворческого контингента, делегация, состоящая из специалистов министерств экономики, экологии и природных ресурсов, Государственной службы по вопросам собственности при Минэкономики и закрытого акционерного общества "AzerGold" должна была провести предварительный мониторинг незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых на территории Азербайджана, где временно размещены миротворцы, а также связанных с этим экологических и других проблем. Однако из-за бездействия миротворцев мониторинг не состоялся.

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Версия на английском языке Фото3 more ICRC vehicles moved from Khankandi to Lachin without hindrance
Версия на азербайджанском языке ФотоBQXK-nın daha 3 avtomobili Xankəndindən Laçın istiqamətində maneəsiz şəkildə hərəkət edib

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