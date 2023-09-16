О нас

Обеспечен беспрепятственный переход лиц армянской национальности через ППП "Лачын"

Обеспечен беспрепятственный переход лиц армянской национальности через ППП "Лачын" На погранично-пропускном пункте "Лачын" в очередной раз обеспечен свободный переход лиц армянской национальности в сопровождении сотрудников Международного комитета Красного Креста (МККК) в направлении Ханкенди-Горус.
Внутренняя политика
16 сентября 2023 г. 10:11
Обеспечен беспрепятственный переход лиц армянской национальности через ППП Лачын

На погранично-пропускном пункте "Лачын" в очередной раз обеспечен свободный переход лиц армянской национальности в сопровождении сотрудников Международного комитета Красного Креста (МККК) в направлении Ханкенди-Горус.

Как сообщает Report, всего в 7 транспортных средствах, принадлежащих МККК, находились 15 человек - представители МККК, водители, наблюдатели, медицинские работники и 8 лиц армянской национальности, которым требуется медицинская помощь.

После проверки документов было обеспечено их свободное передвижение.

Это еще раз свидетельствует об отсутствии каких-либо препятствий и трудностей в прохождении через ППП и в очередной раз доказывает, что утверждения Армении о "блокаде" Азербайджаном Лачынской дороги являются ложью и клеветой.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке ФотоConditions created for free movement of civilian Armenians through ICRC
Версия на азербайджанском языке ФотоBQXK əməkdaşlarının müşayiətilə Xankəndi-Gorus istiqamətində erməniəsilli şəxslərin sərbəst keçidi növbəti dəfə təmin edilib

Самое читаемое

МИД: Т.н. выборы в Карабахе показывают, что Армения не заинтересована в мире с Азербайджаном
МИД: Т.н. "выборы" в Карабахе показывают, что Армения не заинтересована в мире с Азербайджаном
9 сентября 2023 г. 14:21
Вашингтон и Ханой достигли договоренностей в сфере поставок полупроводников в США
Вашингтон и Ханой достигли договоренностей в сфере поставок полупроводников в США
11 сентября 2023 г. 00:39
Ветеран Отечественной войны: Благодарен президенту за внимание к гражданам из уязвимых категорий населения
Ветеран Отечественной войны: Благодарен президенту за внимание к гражданам из уязвимых категорий населения
12 сентября 2023 г. 13:23
Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (13.09.2023)
Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (13.09.2023)
13 сентября 2023 г. 09:03
В Болгарии прошло мероприятие, посвященное 100-летию Гейдара Алиева
ФотоВ Болгарии прошло мероприятие, посвященное 100-летию Гейдара Алиева
13 сентября 2023 г. 12:00
МИД: Азербайджан представил Армении свои комментарии по мирному соглашению
МИД: Азербайджан представил Армении свои комментарии по мирному соглашению
13 сентября 2023 г. 15:16
Обнародована численность населения Азербайджана
Обнародована численность населения Азербайджана
13 сентября 2023 г. 18:06
В Братиславе подрались экс-премьер Словакии и бывший глава МВД
ВидеоВ Братиславе подрались экс-премьер Словакии и бывший глава МВД
14 сентября 2023 г. 05:11
ЕЦБ повысил базовую ставку до 4,5% годовых
ЕЦБ повысил базовую ставку до 4,5% годовых
14 сентября 2023 г. 16:37
Американская подлодка с ракетами Tomahawk зашла в норвежский порт
Американская подлодка с ракетами Tomahawk зашла в норвежский порт
14 сентября 2023 г. 20:43

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi