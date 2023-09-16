Обеспечен беспрепятственный переход лиц армянской национальности через ППП "Лачын"

На погранично-пропускном пункте "Лачын" в очередной раз обеспечен свободный переход лиц армянской национальности в сопровождении сотрудников Международного комитета Красного Креста (МККК) в направлении Ханкенди-Горус.

На погранично-пропускном пункте "Лачын" в очередной раз обеспечен свободный переход лиц армянской национальности в сопровождении сотрудников Международного комитета Красного Креста (МККК) в направлении Ханкенди-Горус.

Как сообщает Report, всего в 7 транспортных средствах, принадлежащих МККК, находились 15 человек - представители МККК, водители, наблюдатели, медицинские работники и 8 лиц армянской национальности, которым требуется медицинская помощь.

После проверки документов было обеспечено их свободное передвижение.

Это еще раз свидетельствует об отсутствии каких-либо препятствий и трудностей в прохождении через ППП и в очередной раз доказывает, что утверждения Армении о "блокаде" Азербайджаном Лачынской дороги являются ложью и клеветой.