Обеспечен беспрепятственный переход лиц армянской национальности через ППП "Лачын"

На погранично-пропускном пункте (ППП) "Лачын" в очередной раз обеспечен свободный проход лиц армянского происхождения в направлении Ханкенди-Горус.

На погранично-пропускном пункте (ППП) "Лачын" в очередной раз обеспечен свободный проход лиц армянского происхождения в направлении Ханкенди-Горус.

Как сообщает командированный в Лачын сотрудник Report, сегодня в очередной раз более 150 человек перешли ППП в направлении Армении.

Были созданы условия для отдельного прохода через ППП столетней Лесмонии Арстамян и ее внучки.

Свободный проход этих лиц был обеспечен после проверки документов.

Это еще раз доказывает, что нет никаких препятствий в прохождении лиц армянской национальности через погранично-пропускной пункт, а также опровергает ложные и клеветнические утверждения Армении о блокаде Азербайджаном лачынской дороги.