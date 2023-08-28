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Обеспечен беспрепятственный переход лиц армянской национальности через ППП "Лачын"

Обеспечен беспрепятственный переход лиц армянской национальности через ППП "Лачын" На погранично-пропускном пункте (ППП) "Лачын" в очередной раз обеспечен свободный проход лиц армянского происхождения в направлении Ханкенди-Горус.
Внутренняя политика
28 августа 2023 г. 12:25
Обеспечен беспрепятственный переход лиц армянской национальности через ППП Лачын

На погранично-пропускном пункте (ППП) "Лачын" в очередной раз обеспечен свободный проход лиц армянского происхождения в направлении Ханкенди-Горус.

Как сообщает командированный в Лачын сотрудник Report, сегодня в очередной раз более 150 человек перешли ППП в направлении Армении.

Были созданы условия для отдельного прохода через ППП столетней Лесмонии Арстамян и ее внучки.

Свободный проход этих лиц был обеспечен после проверки документов.

Это еще раз доказывает, что нет никаких препятствий в прохождении лиц армянской национальности через погранично-пропускной пункт, а также опровергает ложные и клеветнические утверждения Армении о блокаде Азербайджаном лачынской дороги.

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Версия на английском языке ФотоCivilian Armenians move unhindered through Lachin border checkpoint
Версия на азербайджанском языке ФотоXankəndi-Gorus istiqamətində erməniəsilli şəxslərin növbəti dəfə sərbəst keçidi təmin olunub

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