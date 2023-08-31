Обеспечен беспрепятственный переход лиц армянской национальности через ППП "Лачын"

На погранично-пропускном пункте (ППП) "Лачын" в очередной раз обеспечен свободный проход лиц армянской национальности в направлении Ханкенди-Горус.
Как сообщает Report, сегодня через ППП проехали транспортные средства, принадлежащие Международному комитету Красного Креста (МККК).
В этих транспортных средствах находились 30 человек. Свободный проход этих лиц был обеспечен после проверки документов.
Это еще раз доказывает, что нет никаких препятствий в прохождении лиц армянской национальности через погранично-пропускной пункт, а также опровергает все ложные и клеветнические утверждения Армении о блокаде Азербайджаном Лачынской дороги.