О нас

Обеспечен беспрепятственный переход лиц армянской национальности через ППП "Лачын"

Обеспечен беспрепятственный переход лиц армянской национальности через ППП "Лачын" На погранично-пропускном пункте "Лачын" в очередной раз обеспечен свободный переход лиц армянской национальности в сопровождении сотрудников Международного комитета Красного Креста (МККК) в направлении Ханкенди-Горус
Внутренняя политика
19 сентября 2023 г. 12:26
Обеспечен беспрепятственный переход лиц армянской национальности через ППП Лачын

На погранично-пропускном пункте "Лачын" в очередной раз обеспечен свободный переход лиц армянской национальности в сопровождении сотрудников Международного комитета Красного Креста (МККК) в направлении Ханкенди-Горус.

Как сообщает Report, всего в 9 транспортных средствах, принадлежащих МККК, находились 28 человек - представители МККК, водители, наблюдатели, медицинские работники и 7 лиц армянской национальности, которым требуется медицинская помощь.

После проверки документов было обеспечено их свободное передвижение.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Conditions created for free movement of civilian Armenians through Lachin border checkpoint
Версия на азербайджанском языке BQXK-nın müşayiəti ilə erməniəsilli şəxslərin Xankəndi-Gorus istiqamətində keçidinə şərait yaradılıb

Другие новости из категории

Омбудсмен призвала мировую общественность осудить совершенный армянами в Ходжавенде теракт
Омбудсмен призвала мировую общественность осудить совершенный армянами в Ходжавенде теракт
19 сентября 2023 г. 12:49
Госслужба: Органы ИВ рассмотрят вопрос о статусе шехида для погибших сегодня гражданских строителей в Карабахе
Госслужба: Органы ИВ рассмотрят вопрос о статусе шехида для погибших сегодня гражданских строителей в Карабахе
19 сентября 2023 г. 11:39
Армянская диверсионная группа совершила теракт против сотрудников МВД в Ходжавенде - СОВМЕСТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Армянская диверсионная группа совершила теракт против сотрудников МВД в Ходжавенде - СОВМЕСТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
19 сентября 2023 г. 11:00
Похороны шехидов, останки которых идентифицированы, будут организованы в ближайшее время
Похороны шехидов, останки которых идентифицированы, будут организованы в ближайшее время
18 сентября 2023 г. 18:38
Госкомиссия: На освобожденных территориях могут быть обнаружены новые массовые захоронения
Госкомиссия: На освобожденных территориях могут быть обнаружены новые массовые захоронения
18 сентября 2023 г. 18:36
МИД Азербайджана: Недавние заявления руководства Армении свели на нет предыдущие
МИД Азербайджана: Недавние заявления руководства Армении свели на нет предыдущие
18 сентября 2023 г. 17:59
Названы имена еще 10 опознанных среди пропавших без вести - СПИСОК
Названы имена еще 10 опознанных среди пропавших без вести - СПИСОК
18 сентября 2023 г. 17:05
Военный прокурор: Современные приборы неэффективны в обнаружении мест массовых захоронений на освобожденных территориях
Военный прокурор: Современные приборы неэффективны в обнаружении мест массовых захоронений на освобожденных территориях
18 сентября 2023 г. 14:40
Стали известны места обнаружения массовых захоронений на освобожденных территориях
Стали известны места обнаружения массовых захоронений на освобожденных территориях
18 сентября 2023 г. 14:34
Военный прокурор: На освобожденных территориях обнаружены останки 508 человек
Военный прокурор: На освобожденных территориях обнаружены останки 508 человек
18 сентября 2023 г. 14:33

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi