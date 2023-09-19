Обеспечен беспрепятственный переход лиц армянской национальности через ППП "Лачын"

На погранично-пропускном пункте "Лачын" в очередной раз обеспечен свободный переход лиц армянской национальности в сопровождении сотрудников Международного комитета Красного Креста (МККК) в направлении Ханкенди-Горус

На погранично-пропускном пункте "Лачын" в очередной раз обеспечен свободный переход лиц армянской национальности в сопровождении сотрудников Международного комитета Красного Креста (МККК) в направлении Ханкенди-Горус.

Как сообщает Report, всего в 9 транспортных средствах, принадлежащих МККК, находились 28 человек - представители МККК, водители, наблюдатели, медицинские работники и 7 лиц армянской национальности, которым требуется медицинская помощь.

После проверки документов было обеспечено их свободное передвижение.