Объявлена статистика по поводу кандидатов на муниципальные выборы

Баку. 11 ноября. REPORT.AZ/ Для участия в предстоящих 23 декабря выборах в 1546 муниципалитетах обратились 21 764 человек.

Об этом сообщил Report заведующий отделом по связям с общественностью Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Шахин Асадлы.

13 488 из подавших заявление на участие в выборах являются членами политических партий.

17 463 кандидатов получили подписные листы, 5 837 из них были возвращены.

До сих пор зарегистрировано 1 724 заявлений, 15 369 из которых поданы мужчинами, а 6 395 - женщинами.

Отметим, что в муниципальных выборах в Азербайджане, которые пройдут в 118 избирательных округах, в 1 607 муниципалитета будут избраны 15 035 членов. Срок обращений о выдвижении кандидатов истекает 22 ноября.