Объявлен список мест для проведения агитации к парламентским выборам в Азербайджане

Центральная избирательная комиссия опубликовала список постоянных мест для проведения агитационных публичных мероприятий в форме собраний к парламентским выборам в Азербайджане, назначенных на 9 февраля 2020 года.
Как сообщает Report, согласно закону "О свободе собраний", в городах и поселках по 118 избирательными округам были определены 128 открытых и 128 закрытых помещений для собраний.
Всего для предвыборной агитации на парламентских выборах 9 февраля было выделено 256 мест для постоянных собраний.
Mirmahmud KazımoğluАвтор новости