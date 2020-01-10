Объявлен список мест для проведения агитации к парламентским выборам в Азербайджане

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Центральная избирательная комиссия опубликовала список постоянных мест для проведения агитационных публичных мероприятий в форме собраний к парламентским выборам в Азербайджане, назначенных на 9 февраля 2020 года.

Как сообщает Report, согласно закону "О свободе собраний", в городах и поселках по 118 избирательными округам были определены 128 открытых и 128 закрытых помещений для собраний.

Всего для предвыборной агитации на парламентских выборах 9 февраля было выделено 256 мест для постоянных собраний.