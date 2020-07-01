ОАО "Мелиорация и водное хозяйство Азербайджана" выделено 700 тыс. манатов

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев подписал распоряжение о дополнительных мерах по улучшению обеспечения посевных площадей в Исмаиллинском районе оросительной водой и удовлетворению потребностей населения.

Как сообщает Report, согласно распоряжению, в целях проектирования и бурения 10 субартезианских скважин для улучшения обеспечения оросительной водой посевных площадей и используемых для посева приусадебных земельных участков в 7 населенных пунктах Исмаиллинского района с населением 37 660 человек, а также удовлетворения потребностей населения в питьевой воде из суммы, указанной в "Распределении средств, предусмотренных в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2020 год для государственных капиталовложений (инвестиционных расходов)" для бурения субартезианских скважин с целью улучшения водоснабжения в районах Азербайджана, Открытому акционерному обществу "Мелиорация и водное хозяйство Азербайджана" выделено 700,0 (семьсот) тысяч манатов.