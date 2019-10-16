ОАО "Мелиорация и водное хозяйство Азербайджана" выделено 7 млн манатов

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев подписал распоряжение о дополнительных мерах по борьбе с селем на реке Гейчай на территории Гейчайского района.

Как сообщает Report, согласно распоряжению, для завершения "Мер по ремонту и реконструкции главного водоприемного устройства на реке Гейчай на территории Гейчайского района и защите от селя" из предусмотренного в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2019 год резервного фонда президента Азербайджанской Республики Открытому акционерному обществу "Мелиорация и водное хозяйство Азербайджана" выделено 7 млн манатов.