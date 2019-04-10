ОАО "Азерсу" выделено 25 млн манатов

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Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о мерах по реконструкции систем водоснабжения и канализации города Шеки.

Как сообщает Report, согласно распоряжению, в целях продолжения работ по реконструкции систем водоснабжения и канализации города Шеки из суммы, указанной в подпункте 1.7.7 "Распределения средств, предусмотренных в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2019 год для капиталовложений (инвестиционных расходов) по другим проектам", утвержденного распоряжением президента Азербайджанской Республики от 15 января 2019 года номер 890, Открытому акционерному обществу "Азерсу" выделено 25 млн манатов.

Министерству финансов Азербайджанской Республики поручено обеспечить финансирование в сумме, указанной в настоящем распоряжении, Кабинету министров Азербайджанской Республики поручено решить вопросы, вытекающие из настоящего распоряжения.