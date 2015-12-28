"Азерйолсервис" выведен из подчинения минтранспорта Азербайджана

Баку. 28 декабря. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение "О мерах по усовершенствованию управления в дорожно-транспортном комплексе Азербайджанской Республики".

Как сообщает Report, согласно распоряжению, ОАО "Азерйолсервис" выведено из подчинения министерства транспорта.

Кабинету министров поручено подготовить в течение месяца и представить президенту Азербайджанской Республики новый Устав и проекты структуры ОАО "Азерйолсервис".