ОАО "Агролизинг" выделено 28 млн манатов

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев https://report.az/storage/news/b02aa3104e0bd29c0858a07a17813a8d/90da9525-9639-4663-b4de-3332cb0b6404_292.jpg

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о мерах по усилению технического обеспечения аграрного сектора.

Как сообщает Report, в распоряжении говорится:

"В рамках мер, осуществленных в последнее время в области усиления государственной поддержки аграрного сектора, являющегося одной из основных приоритетных отраслей экономики страны, Открытым акционерным обществом "Агролизинг" было закуплено и доставлено в республику более 45 тысяч единиц сельскохозяйственной техники различного назначения, в том числе современные хлопкоуборочные и зерноуборочные комбайны, тракторы, прицепы и пр. Модернизирован парк сельскохозяйственной техники страны, данные машины и механизмы проданы механизаторам с применением за счет средств государственного бюджета 40-процентной льготы на первоначальную стоимость.

В целях обеспечения потребностей производителей сельскохозяйственной продукции в технике для устойчивого развития зерноводства, хлопководства и других традиционных отраслей сельского хозяйства Открытому акционерному обществу "Агролизинг" выделено 28 млн манатов, указанных в подпункте 1.13.1 "Распределения средств, предусмотренных в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2020 год для государственных капиталовложений (инвестиционных расходов)".