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ОАЭ окажут финансовую поддержку деятельности по гуманитарному разминированию в Азербайджане

ОАЭ окажут финансовую поддержку деятельности по гуманитарному разминированию в Азербайджане Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) окажут финансовую поддержку работам по гуманитарному разминированию в Азербайджане.
Внутренняя политика
26 ноября 2024 г. 15:53
ОАЭ окажут финансовую поддержку деятельности по гуманитарному разминированию в Азербайджане

Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) окажут финансовую поддержку работам по гуманитарному разминированию в Азербайджане.

Об этом Report сообщили в Агентстве Азербайджанской Республики по разминированию (ANAMA).

С этой целью председатель правления Агентства Вугар Сулейманов и чрезвычайный и полномочный посол ОАЭ в Азербайджане Мухаммед Аль Блуши подписали Меморандум о взаимопонимании.

В рамках деятельности предусмотрены поддержка работы ANAMA, укрепление технического потенциала, приобретение необходимого оборудования и проведение просветительских мероприятий о минной опасности в районах вдоль бывшей линии соприкосновения.

Вугар Сулейманов выразил благодарность Объединенным Арабским Эмиратам за вклад в работы по гуманитарному разминированию в Азербайджане.

Гостю была предоставлена подробная информация о масштабах загрязнения освобожденных территорий минами и другими взрывными устройствами, а также о широкомасштабной деятельности по гуманитарному разминированию, осуществляемой для устранения существующей проблемы. Была подчеркнута важность привлечения международных ресурсов и партнерства для решения минной проблемы.

Стороны обменялись мнениями о перспективах дальнейшего сотрудничества в борьбе с минной опасностью.

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