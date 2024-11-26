ОАЭ окажут финансовую поддержку деятельности по гуманитарному разминированию в Азербайджане

Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) окажут финансовую поддержку работам по гуманитарному разминированию в Азербайджане.

Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) окажут финансовую поддержку работам по гуманитарному разминированию в Азербайджане.

Об этом Report сообщили в Агентстве Азербайджанской Республики по разминированию (ANAMA).

С этой целью председатель правления Агентства Вугар Сулейманов и чрезвычайный и полномочный посол ОАЭ в Азербайджане Мухаммед Аль Блуши подписали Меморандум о взаимопонимании.

В рамках деятельности предусмотрены поддержка работы ANAMA, укрепление технического потенциала, приобретение необходимого оборудования и проведение просветительских мероприятий о минной опасности в районах вдоль бывшей линии соприкосновения.

Вугар Сулейманов выразил благодарность Объединенным Арабским Эмиратам за вклад в работы по гуманитарному разминированию в Азербайджане.

Гостю была предоставлена подробная информация о масштабах загрязнения освобожденных территорий минами и другими взрывными устройствами, а также о широкомасштабной деятельности по гуманитарному разминированию, осуществляемой для устранения существующей проблемы. Была подчеркнута важность привлечения международных ресурсов и партнерства для решения минной проблемы.

Стороны обменялись мнениями о перспективах дальнейшего сотрудничества в борьбе с минной опасностью.