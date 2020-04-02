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Заявление в связи с передвижением журналистов в период карантина

О передвижении журналистов Азербайджана в период карантина

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В целом нет никаких препятствий работе журналистов

"Журналисты также должны соблюдать запрет на передвижение между городами и районами. То есть находящийся в районе журналист не может приехать в Баку".

Как сообщает Report, об этом заявил глава пресс-службы Кабинета министров Азербайджана Ибрагим Мамедов во время выступления на брифинге.

Он отметил, что в целом нет никаких препятствий работе журналистов.

Заместитель начальника Главного управления общественной безопасности Министерства внутренних дел Азиз Багишев в свою очередь напомнил о необходимости предоставления либо служебного удостоверения, либо справки с места работы: "Это может быть один из этих документов, не обязательно предоставлять оба".

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