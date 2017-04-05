Нушираван Магеррамли: Российский телеканал НТВ+ вещается в Азербайджане незаконно

Баку. 5 апреля. REPORT.AZ/ "Российский телеканал НТВ+ вещается в Азербайджане незаконно".

Как сообщает Report, об этом на сегодняшнем заседании парламентского комитета по вопросам культуры при обсуждении законопроекта "О вещании кабельной сети" сказал председатель Национального совета телерадиовещания Нушираван Магеррамли.

Он отметил, что в связи с этим направлено обращение в суд и другие соответствующие органы: "Несмотря на это, данный канал различными путями осуществляет свою незаконную деятельность".

Председатель НСТР заявил, что незаконно действуют и некоторые вещатели кабельной сети: "Они занимаются кабельным вещанием в большинстве многоэтажных зданий. У нас нет возможности проверять их по отдельности. Мы неоднократно поднимали соответствующий вопрос, было обращено в Генпрокуратуру и другие госструктуры".