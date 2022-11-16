НПО направили в ООН обращение в связи с использованием Арменией детей в военных операциях

Ряд неправительственных организаций Азербайджана направил специальному представителю Организации Объединенных Наций по вопросам детей и вооруженных конфликтов Вирджинии Гамбе обращение об использовании Арменией лиц, не достигших 15-летнего возраста, в вое

Ряд неправительственных организаций Азербайджана направил специальному представителю Организации Объединенных Наций по вопросам детей и вооруженных конфликтов Вирджинии Гамбе обращение об использовании Арменией лиц, не достигших 15-летнего возраста, в военных операциях и воспитании их в духе азербайджанофобии.

Как сообщает Report, в заявлении выражен протест против привлечения Арменией детей в ходе Второй карабахской войны непосредственно к военным действиям, а также к военным учениям военных организаций VOMA, POGA и "Мец Тигран".

В документе отмечается, что армянская сторона, привлекая не достигших 15-летия детей к военным операциям, грубо нарушает международное право.

"Армения, принудительно привлекая несовершеннолетних в военный конфликт, не только нарушает права детей на образование, развитие и пр., но и в целом отправляет их на смерть. Не признающее никаких законов на поле боя армянское государство игнорирует многочисленные международные законы о правах детей, в том числе Конвенции и нормы ООН, Парижской конвенции ЮНИСЕФ", отмечается в заявлении.

Также подчеркивается, что откровенное привлечение детей к военным учениям демонстрирует создание страной-оккупантом препятствий к установлению устойчивого мира в регионе.

Обращение подписали 48 НПО.