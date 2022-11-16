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НПО направили в ООН обращение в связи с использованием Арменией детей в военных операциях

НПО направили в ООН обращение в связи с использованием Арменией детей в военных операциях Ряд неправительственных организаций Азербайджана направил специальному представителю Организации Объединенных Наций по вопросам детей и вооруженных конфликтов Вирджинии Гамбе обращение об использовании Арменией лиц, не достигших 15-летнего возраста, в вое
Внутренняя политика
16 ноября 2022 г. 12:06
НПО направили в ООН обращение в связи с использованием Арменией детей в военных операциях

Ряд неправительственных организаций Азербайджана направил специальному представителю Организации Объединенных Наций по вопросам детей и вооруженных конфликтов Вирджинии Гамбе обращение об использовании Арменией лиц, не достигших 15-летнего возраста, в военных операциях и воспитании их в духе азербайджанофобии.

Как сообщает Report, в заявлении выражен протест против привлечения Арменией детей в ходе Второй карабахской войны непосредственно к военным действиям, а также к военным учениям военных организаций VOMA, POGA и "Мец Тигран".

В документе отмечается, что армянская сторона, привлекая не достигших 15-летия детей к военным операциям, грубо нарушает международное право.

"Армения, принудительно привлекая несовершеннолетних в военный конфликт, не только нарушает права детей на образование, развитие и пр., но и в целом отправляет их на смерть. Не признающее никаких законов на поле боя армянское государство игнорирует многочисленные международные законы о правах детей, в том числе Конвенции и нормы ООН, Парижской конвенции ЮНИСЕФ", отмечается в заявлении.

Также подчеркивается, что откровенное привлечение детей к военным учениям демонстрирует создание страной-оккупантом препятствий к установлению устойчивого мира в регионе.

Обращение подписали 48 НПО.

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Версия на английском языке NGOs appeal to UN over Armenia's use of children in military actions
Версия на азербайджанском языке QHT-lər Ermənistanın uşaqları hərbi əməliyyatlarda istifadə etməsi ilə bağlı BMT-yə müraciət ünvanlayıblar

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