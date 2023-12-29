НПО Азербайджана составит карту горнодобывающей промышленности Армении

14:52

В 2024 году будет впервые выпущена карта горнодобывающей промышленности Армении, которая наглядно продемонстрирует всему миру, какую большую угрозу эти предприятия представляют для экологии региона.

Как сообщает Report, об этом сказал председатель Общественного объединения "Картографы Азербайджана" Мугабиль Байрамов.

Он сказал, что этот проект станет первой работой возглавляемого им НПО: "Я занимаюсь профессиональной картографией почти 40 лет. Летом этого года президент Ильхам Алиев на совещании подробно описал угрозу, которую представляют горнодобывающие предприятия Армении для экологии региона, и рассказал о важности донесения этой информации до мировой общественности. Эта идея возникла после его выступления. Были приложены все усилия, чтобы создать эту карту".

Байрамов подчеркнул, что карта будет опубликована на трех языках - азербайджанском, английском и армянском, и на ней будут указаны азербайджанские топонимы, оронимы и гидронимы: "2024 год - это год COP29, и мы представим эту карту иностранным НПО, которые приедут в Азербайджан, чтобы им была более ясна угроза, исходящая от горнодобывающих предприятий Армении для экологии Южного Кавказа. Сама Армения такую карту никогда не публиковала. Похоже, они пытаются скрыть от международной общественности местонахождение предприятий".

По словам председателя НПО, благодаря новой карте, у армянской общественности также появится возможность ознакомиться с расположением горнодобывающих предприятий: "Думаю, они смогут найти ответы на многие вопросы. Армянские НПО в последние годы также бьют тревогу в связи с деятельностью горнодобывающей промышленности в их стране, которая не соответствует никаким экологическим нормам. Эта карта будет интересна и им".