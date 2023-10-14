НПО Азербайджана распространили заявление в связи с 20-й годовщиной избрания президента Ильхама Алиева

Неправительственные организации Азербайджана распространили заявление в связи с 20-й годовщиной избрания Ильхама Алиева Президентом Азербайджанской Республики.

Неправительственные организации Азербайджана распространили заявление в связи с 20-й годовщиной избрания Ильхама Алиева Президентом Азербайджанской Республики.

Как передает Report, в заявлении говорится:

"Прошедшие 20 лет под руководством Президента Ильхама Алиева стали началом совершенно нового этапа развития судьбы азербайджанского народа, за этот период в жизни нашего общества произошли революционные изменения. Сильный и современный Азербайджан, построенный Президентом Ильхамом Алиевым на здоровом и прочном фундаменте, заложенном общенациональным лидером Гейдаром Алиевым, оставив позади многие судьбоносные проблемы, занял достойное место среди стран, уверенно шагающих в будущее.

Сегодня Азербайджан также является страной с сильным гражданским обществом, за последние десятилетия сформировалась богатая законодательная база, благоприятная среда для свободной деятельности неправительственных организаций, приняты важные решения для развития этого сектора.

В первые годы восстановления нашей независимости формирование неправительственных организаций сопровождалось бессистемностью и разрозненностью. Общенациональный лидер Гейдар Алиев успешно провел процесс определения государством общего подхода и приоритетов в отношении гражданского общества. После принятия в 1995 году Конституции Азербайджанской Республики начался качественный и количественный рост неправительственных организаций, а также их дифференциация по видам деятельности. В 2000 году был принят новый Закон "О неправительственных организациях (общественных объединениях и фондах)".

Политика великого лидера Гейдара Алиева превратила неправительственные организации в один из важных институтов построения гражданского общества и процесса демократизации страны, поощрялось тесное сотрудничество государственных органов и НПО на основе принципов равноправного партнерства.

В 2003 году, после избрания достойного преемника общенационального лидера Гейдара Алиева Ильхама Алиева Президентом Азербайджанской Республики, в жизни гражданского общества Азербайджана начался новый этап развития, был представлен концептуальный подход к этой сфере.

Президент Ильхам Алиев за короткий срок утвердил Концепцию государственной поддержки неправительственных организаций. Данная концепция значительно усовершенствовала и расширила механизмы сотрудничества государственных органов и институтов гражданского общества. После этого законность, партнерство, прозрачность, координация и ответственность были определены в качестве 5 основных принципов государственной поддержки неправительственных организаций.

С созданием в 2007 году Совета государственной поддержки неправительственных организаций при Президенте Азербайджанской Республики был учрежден специализированный национальный донорский институт. В последующие годы количество государственных структур, которые могут предоставлять гранты НПО, постепенно увеличилось до 14.

В 2013 году Президент Ильхам Алиев принял Закон "Об общественном участии" в целях активизации участия институтов гражданского общества в подготовке и реализации государственной политики, принятии решений в различных сферах государственной и общественной жизни, а также усиления общественного контроля над деятельностью государственных структур. Формирование общественных советов создало институциональный механизм участия НПО в государственной политике.

Тот факт, что Президент Ильхам Алиев рассматривает НПО в качестве ключевых партнеров в государственных программах и национальных планах деятельности, является еще одним примером доверия к институтам гражданского общества. Такая стратегическая инклюзивность не только усилила роль НПО, но и повысила уверенность общества в их способностях. Укрепилась коммуникация НПО с государственными структурами, расширились их возможности по внесению вклада в разработку политики в различных сферах.

Результаты президентских выборов 2003, 2008, 2013, 2018 годов еще раз показали, что азербайджанский народ выбирает только Президента Ильхама Алиева.

В 2020 году 44-дневная Отечественная война оставила позади конфликт – самую болезненную рану азербайджанского общества, а Президент Ильхам Алиев, как победоносный Верховный главнокомандующий, подарил каждому азербайджанцу радость победы.

Послевоенный период определил новые цели и задачи гражданского общества.

Создание в апреле 2021 года Агентства государственной поддержки неправительственных организаций Азербайджанской Республики стало очередным шагом в области повышения роли неправительственных организаций в жизни государства и общества, организации их деятельности в соответствии с вызовами новой эпохи, совершенствования организационно-правовых основ и механизмов государственной поддержки в этой сфере. Агентство поддерживает развитие неправительственных организаций посредством финансирования на конкурсной основе проектов НПО за счет государственного бюджета, создания механизмов и возможностей общественного участия и контроля, оказания учебно-методической поддержки НПО, содействия сотрудничеству с частным сектором и другими средствами и инструментами.

Прошедший 20-летний период еще раз показал, что Президент Ильхам Алиев имеет четкую программу по развитию институтов гражданского общества, что обеспечение активного участия НПО в жизни общества и государства, усиление их роли в защите государственных и общественных интересов являются одной из основных целей и в этом направлении проводится последовательная политика. Если в 2003 году численность НПО в стране составляла около 1500, то за прошедший период эта цифра увеличилась более чем вдвое и превысила 3700.

Благодаря созданной благоприятной среде в Азербайджане уже сформировалось такое гражданское общество, которое способно задавать направление региональным процессам. Одним из ярких примеров тому является акция на дороге Шуша–Ханкенди.

Отныне Азербайджанская Республика – государство, территориальная целостность и суверенитет которого полностью обеспечены.

В сентябре 2023 года золотыми буквами в историю Азербайджана были вписаны локальные антитеррористические мероприятия, всего за 23 часа и 51 минуту вынудившие террористов сдаться, подняв белый флаг, а марионеточный криминальный режим военной хунты – самораспуститься.

Президент Ильхам Алиев исполняет мечты Азербайджанского народа и общества, под его руководством за последние 20 лет достигнуты исключительные заслуги перед историей, нынешним и будущим поколениями. Яркие успехи завоеваны в социально-экономическом развитии, образовании, культуре – в целом во всех сферах государственной жизни. Азербайджан снискал большой авторитет и уважение, имеет веское слово на международной арене.

Мы, победоносные граждане страны-победительницы, представители гражданского общества Азербайджана, гордимся Вами, господин Президент!

Гражданское общество Азербайджана продолжит отстаивать национальные интересы нашего государства, мобилизуя на этом пути все свои возможности".