НПО Азербайджана обратились к сопредседателям саммита в Брюсселе в связи с Мецаморской АЭС

Представители гражданского общества Азербайджана направили открытое письмо сопредседателям начавшегося сегодня в Брюсселе саммита по ядерной энергетике – премьеру Бельгии Александру Де Круа и гендиректору Международного агентства по атомной энергии (МАГАТ

Представители гражданского общества Азербайджана направили открытое письмо сопредседателям начавшегося сегодня в Брюсселе саммита по ядерной энергетике – премьеру Бельгии Александру Де Круа и гендиректору Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэлю Гросси.

Как сообщает Report, в письме представители гражданского общества, научные деятели призвали руководство саммита обратить внимание на глобальную угрозу, исходящую от находящейся в аварийном состоянии Мецаморской АЭС в Армении. Авторы письма призвали поднять перед правительством Армении вопрос о немедленном прекращении ее деятельности.

"Мецаморская АЭС, построенная в 1976 году в 9,5-балльной сейсмической зоне, работает по старым технологиям и рассчитана на 8 баллов. Она представляет большую ядерную угрозу для Азербайджана, Турции, Армении и всего региона. Безответственное поведение армянских властей в вопросе Мецаморской АЭС, их ложные обещания, вводящие в заблуждение мировую общественность, подталкивают регион к катастрофе, аналогичной произошедшим на Чернобыльской АЭС и в Фукусиме", - говорится в письме.

Представители НПО также отметили, что незаконная торговля некоторыми ядерными материалами из Мецаморской АЭС также вызывает серьезную обеспокоенность.