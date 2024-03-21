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НПО Азербайджана обратились к сопредседателям саммита в Брюсселе в связи с Мецаморской АЭС

НПО Азербайджана обратились к сопредседателям саммита в Брюсселе в связи с Мецаморской АЭС Представители гражданского общества Азербайджана направили открытое письмо сопредседателям начавшегося сегодня в Брюсселе саммита по ядерной энергетике – премьеру Бельгии Александру Де Круа и гендиректору Международного агентства по атомной энергии (МАГАТ
Внутренняя политика
21 марта 2024 г. 16:00
НПО Азербайджана обратились к сопредседателям саммита в Брюсселе в связи с Мецаморской АЭС

Представители гражданского общества Азербайджана направили открытое письмо сопредседателям начавшегося сегодня в Брюсселе саммита по ядерной энергетике – премьеру Бельгии Александру Де Круа и гендиректору Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэлю Гросси.

Как сообщает Report, в письме представители гражданского общества, научные деятели призвали руководство саммита обратить внимание на глобальную угрозу, исходящую от находящейся в аварийном состоянии Мецаморской АЭС в Армении. Авторы письма призвали поднять перед правительством Армении вопрос о немедленном прекращении ее деятельности.

"Мецаморская АЭС, построенная в 1976 году в 9,5-балльной сейсмической зоне, работает по старым технологиям и рассчитана на 8 баллов. Она представляет большую ядерную угрозу для Азербайджана, Турции, Армении и всего региона. Безответственное поведение армянских властей в вопросе Мецаморской АЭС, их ложные обещания, вводящие в заблуждение мировую общественность, подталкивают регион к катастрофе, аналогичной произошедшим на Чернобыльской АЭС и в Фукусиме", - говорится в письме.

Представители НПО также отметили, что незаконная торговля некоторыми ядерными материалами из Мецаморской АЭС также вызывает серьезную обеспокоенность.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan QHT-ləri Metsamorla əlaqədar Nüvə Enerjisi Sammitinin rəhbərliyinə çağırış edib

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