НПО Азербайджана и Узбекистана обсудили перспективы сотрудничества

На Форуме сотрудничества азербайджано-узбекских неправительственных организаций (НПО) состоялись панельные дискуссии на тему "Возможности и перспективы".
Как сообщает Report, в панельных дискуссиях приняли участие директор Общественного фонда поддержки неправительственных некоммерческих организаций и других институтов гражданского общества при Верховном Меджлисе Республики Узбекистан Хусанов Отабек Нишонович, директор Центра анализа демократических процессов Пардаев Азамат Кенжабоевич и др.
После панельных дискуссий была проведена сессия вопросов и ответов.
Модератором панели выступил член Наблюдательного совета Агентства государственной поддержки неправительственных организаций Азербайджанской Республики Азер Аллахверянов.