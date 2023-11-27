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НПО Азербайджана и Узбекистана обсудили перспективы сотрудничества

НПО Азербайджана и Узбекистана обсудили перспективы сотрудничества На Форуме сотрудничества азербайджано-узбекских неправительственных организаций (НПО) состоялись панельные дискуссии на тему "Возможности и перспективы".
Внутренняя политика
27 ноября 2023 г. 19:43
НПО Азербайджана и Узбекистана обсудили перспективы сотрудничества

На Форуме сотрудничества азербайджано-узбекских неправительственных организаций (НПО) состоялись панельные дискуссии на тему "Возможности и перспективы".

Как сообщает Report, в панельных дискуссиях приняли участие директор Общественного фонда поддержки неправительственных некоммерческих организаций и других институтов гражданского общества при Верховном Меджлисе Республики Узбекистан Хусанов Отабек Нишонович, директор Центра анализа демократических процессов Пардаев Азамат Кенжабоевич и др.

После панельных дискуссий была проведена сессия вопросов и ответов.

Модератором панели выступил член Наблюдательного совета Агентства государственной поддержки неправительственных организаций Азербайджанской Республики Азер Аллахверянов.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan və Özbəkistan QHT-ləri əməkdaşlıq perspektivlərini müzakirə ediblər

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