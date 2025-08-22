Новый жилой комплекс в Кяльбаджаре рассчитан на 807 семей

Строящийся в Кяльбаджаре 4-й жилой комплекс будет включать 26 зданий.

Как сообщает западное бюро Report, информацию об этом сообщили во время медиатура по следам президента. Площадь комплекса составит около 10 га, сюда планируется переселить 807 семей.

В комплексе будет построено 807 квартир: 128 однокомнатных, 304 двухкомнатных, 293 трехкомнатных и 82 четырехкомнатные. Все здания будут четырехэтажными, а на первом этаже разместятся бытовые и коммерческие объекты.

На территории жилого комплекса предусмотрены спортивные площадки, велосипедные дорожки, зоны отдыха, беседки и детские игровые площадки. Комплекс будет обеспечен постоянным водоснабжением, электроснабжением и высокоскоростным интернетом, а также планируется создание масштабных зеленых зон.

Отметим, что 21 августа президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в церемонии закладки фундамента 4-го жилого комплекса в Кяльбаджаре.