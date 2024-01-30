Новый председатель правления Управления Приморского бульвара представлен коллективу

30 января руководитель Администрации Президента Азербайджанской Республики Самир Нуриев представил коллективу новоназначенного председателя правления Управления Приморского бульвара Ханлара Агаларова.

30 января руководитель Администрации Президента Азербайджанской Республики Самир Нуриев представил коллективу новоназначенного председателя правления Управления Приморского бульвара Ханлара Агаларова.

Как сообщает Report, выступая на церемонии представления, Самир Нуриев отметил, что Приморский национальный парк, составляющий часть уникальных архитектурных особенностей Баку, является грандиозным комплексом, отражающим историю и современный облик нашей столицы, одним из самых популярных мест прогулок и отдыха жителей и гостей города.

Руководитель Администрации Президента подчеркнул, что Президент Азербайджана Ильхам Алиев всегда держит в центре внимания вопросы развития Приморского национального парка. В результате широкомасштабных строительных работ, проведенных под непосредственным контролем главы государства, территория Бакинского бульвара, ставшего жемчужиной культуры мирового уровня, доведена до 215 гектаров, а его протяженность - до 16,7 километра.

Было отмечено, что Управление Приморского бульвара, созданное указом Президента Ильхама Алиева от 10 января 2008 года, является структурой, осуществляющей охрану расположенного в городе Баку Национального парка, контроль и управление, содержание территории, обеспечивающей его текущую деятельность и перспективное развитие. Подчеркнув, что для эффективной реализации этих задач важно работать более усердно, ответственно, Самир Нуриев выразил уверенность, что коллектив не пожалеет усилий в этом деле, пожелал успехов новоназначенному председателю и сотрудникам управления.