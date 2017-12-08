Новый председатель Коллегии адвокатов: Постараемся увеличить количество наших членов

© Report/ Firi Salim

Баку. 8 декабря. REPORT.AZ/ "В первую очередь начнется прием документов в связи с членством в Коллегии адвокатов. Вы знаете, что, согласно внесенным в законодательство изменениям, выступление физических лиц в судах в качестве представителей ограничивается. Юридическую помощь гражданам будут осуществлять только профессиональные адвокаты".

Как сообщает Report, об этом журналистам заявил новый председатель Президиума Коллегии адвокатов Азербайджана Анар Багиров.

"Наша цель заключается в том, чтобы за короткий промежуток времени был восстановлен прием документов. Будем стараться увеличить количество членов коллегии. Другая цель усовершенствовать деятельность правовой помощи в регионах. Как известно, в регионах адвокатов мало. Мы должны найти пути решения этой проблемы. Также имеются проблемы в связи с бесплатной юридической помощью. В связи с этим мы подготовим концепцию. Наша цель заключается в том, чтобы в стране усовершенствовался институт бесплатной юридической помощи. Будет увеличена и профессиональная подготовка адвокатов. Будет отдано предпочтение и международной деятельности. Хотим, чтобы отмечался профессиональный праздник адвокатов. В связи с этим будет создана соответствующая комиссия," - добавил А. Багиров.