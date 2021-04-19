Новый посол Турции сегодня прибывает в Азербайджан 

Новоназначенный посол Турции в Азербайджане Джахит Багчи отправился в Баку.
Как сообщает Report, об этом дипломат написал в Twitter.
Дж.Багчи отметил, что для выполнения своей новой миссии едет в Азербайджан.
"Пусть Всевышний поможет нам предпринять правильные шаги во всех наших делах, благословит и упростит наш путь и нашу работу, приумножит наши силы", - написал дипломат.
Дж.Багчи избирался депутатом Великого Национального собрания Турции XXIII, XXIV и XXV созывов, является членом парламентской комиссии Турция - Европейский Союз.
Распоряжением президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана от 3 апреля Дж.Багчи назначен новым послом в Азербайджан.
Женат, имеет 3 детей.