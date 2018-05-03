Новый начальник: Будут предприняты конкретные шаги для обеспечения полной прозрачности в работе ГМС

© migration.gov.az

Баку. 3 мая. REPORT.AZ/ В административном здании Государственной миграционной службы начальник службы Вюсал Гусейнов принял руководителя азербайджанского представительства Международной организации по миграции (МОМ) Серхана Актопрака.

Об этом Report сообщили в ГМС.

Целью встречи было обсуждение перспектив сотрудничества между ГМС и Международной организацией по миграции.

С.Актопрак поздравил В.Гусейнова с назначением и пожелал успехов.

В.Гусейнов отметил важность сотрудничества с Международной организацией по миграции. Он сказал, что будут предприняты конкретные шаги для обеспечения полной прозрачности в работе службы и усовершенствования всех направлений деятельности в соответствии с прогрессивным международным опытом.

В ходе встречи был произведен обмен мнениями об исполнении "Соглашения о сотрудничестве между ГМС и МОМ для реализации пилотного проекта по содействию добровольному возвращению мигрантов из Азербайджана".

С.Актопрак выразил удовлетворение эффективным сотрудничеством с соответствующими госструктурами, в частности с ГМС. Он отметил, что в Азербайджане занятые в миграционной сфере госструктуры ведут очень прогрессивные и внимательные работы.

Стороны также обсудили вопросы, представляющие взаимный интерес.