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Новый министр: Президент Ильхам Алиев оказал мне большое доверие

Новый министр: Президент Ильхам Алиев оказал мне большое доверие "Президент Ильхам Алиев оказал мне большое доверие. Считаю, что это очень большая ответственность. Нам всем известно о трудностях в области спорта. Мы должны вместе с ними справиться".
Внутренняя политика
8 сентября 2021 г. 10:10
Новый министр: Президент Ильхам Алиев оказал мне большое доверие

"Президент Ильхам Алиев оказал мне большое доверие. Считаю, что это очень большая ответственность. Нам всем известно о трудностях в области спорта. Мы должны вместе с ними справиться".

Как сообщает Report, об этом сказал министр спорта и молодежи Фарид Гайыбов.

09.50

Новый министр молодежи и спорта Азербайджана Фарид Гайыбов представлен коллективу.

Как передает Report, министра коллективу представил завотделом по вопросам молодежной политики и спорта Администрации президента Юсуф Мамедалиев.

Отметим, что минувшим днем распоряжением президента Ильхама Алиева Фарид Гайыбов был назначен министром молодежи и спорта.

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Версия на английском языке ФотоAzerbaijan's new minister of youth and sports introduced to staff
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycanın yeni gənclər və idman naziri kollektivə təqdim olunub

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