Новый министр: Президент Ильхам Алиев оказал мне большое доверие

"Президент Ильхам Алиев оказал мне большое доверие. Считаю, что это очень большая ответственность. Нам всем известно о трудностях в области спорта. Мы должны вместе с ними справиться".

"Президент Ильхам Алиев оказал мне большое доверие. Считаю, что это очень большая ответственность. Нам всем известно о трудностях в области спорта. Мы должны вместе с ними справиться".

Как сообщает Report, об этом сказал министр спорта и молодежи Фарид Гайыбов.

09.50

Новый министр молодежи и спорта Азербайджана Фарид Гайыбов представлен коллективу.

Как передает Report, министра коллективу представил завотделом по вопросам молодежной политики и спорта Администрации президента Юсуф Мамедалиев.

Отметим, что минувшим днем распоряжением президента Ильхама Алиева Фарид Гайыбов был назначен министром молодежи и спорта.