Новый Кодекс административных правонарушений принят в первом чтении

Баку. 29 декабря. REPORT.AZ/ На сегодняшнем пленарном заседании Милли меджлиса (ММ) был обсужден законопроект нового Кодекса административных правонарушений.

Как сообщает Report, член парламентского комитета по правовой политике и государственному строительству Вусал Гусейнов предоставил информацию о законопроекте.

Он отметил, что новый Кодекс административных правонарушений состоит из 40 разделов, 608 статей (прежний кодекс - из 35 разделов, 458 статей). В новом кодексе соответствующие вопросы по всем статьям обобщены и конкретизированы.

Законопроект принят в первом чтении путем голосования.

Отметим, что если законопроект будет утвержден, то вступит в силу с 1 мая 2016 года.