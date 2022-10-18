Новый глава ИВ Гёйчайского района представлен коллективу

11:02

Новый глава исполнительной власти Гёйчайского района Натиг Агаев представлен коллективу.



Как сообщает Report, его представил коллективу помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по территориально-организационным вопросам Зейнал Нагдалиев.



В мероприятии, где присутствовали представители районной общественности, Зейнал Нагдалиев озвучил поставленные главой государства задачи.



Н.Агаев выразил благодарность за оказанное ему доверие.



Отметим, что распоряжением президента Ильхама Алиева от 17 октября Натиг Нушраван оглы Агаев назначен главой исполнительной власти Гёйчайского района.