О нас

Новый глава ИВ Гёйчайского района представлен коллективу

Новый глава ИВ Гёйчайского района представлен коллективу 11:02
Внутренняя политика
18 октября 2022 г. 11:28
Новый глава ИВ Гёйчайского района представлен коллективу

Новый глава исполнительной власти Гёйчайского района Натиг Агаев представлен коллективу.

Как сообщает Report, его представил коллективу помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по территориально-организационным вопросам Зейнал Нагдалиев.

В мероприятии, где присутствовали представители районной общественности, Зейнал Нагдалиев озвучил поставленные главой государства задачи.

Н.Агаев выразил благодарность за оказанное ему доверие.

Отметим, что распоряжением президента Ильхама Алиева от 17 октября Натиг Нушраван оглы Агаев назначен главой исполнительной власти Гёйчайского района.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Göyçayın yeni icra başçısı kollektivə təqdim olunub

Самое читаемое

Лига конференций: Пять команд могут пройти в 1/8 финала
Лига конференций: Пять команд могут пройти в 1/8 финала
13 октября 2022 г. 08:54
Политолог: В сомнительных посреднических услугах Парижа Баку не нуждается
Политолог: В сомнительных посреднических услугах Парижа Баку не нуждается
13 октября 2022 г. 13:18
Путин: Турция оказалась самым надежным маршрутом для поставок газа в Европу
Путин: Турция оказалась самым надежным маршрутом для поставок газа в Европу
13 октября 2022 г. 14:43
Фазаил Агамалы: Макрон продался за деньги армян
Фазаил Агамалы: Макрон продался за деньги армян
14 октября 2022 г. 11:45
Казахстан и Туркменистан договорились нарастить объемы взаимной торговли до $1 млрд
Казахстан и Туркменистан договорились нарастить объемы взаимной торговли до $1 млрд
15 октября 2022 г. 12:38
Азербайджан увеличил производство метанола до 62%
Азербайджан увеличил производство метанола до 62%
17 октября 2022 г. 12:30
Мевлют Чавушоглу: Азербайджан справедливо требует одинаковый статус для Лачынского и Зангезурского коридоров
Мевлют Чавушоглу: Азербайджан справедливо требует одинаковый статус для Лачынского и Зангезурского коридоров
17 октября 2022 г. 15:18
СБУ обезвредила две группы диверсантов ЧВК Вагнер под Харьковом
СБУ обезвредила две группы диверсантов ЧВК "Вагнер" под Харьковом
11 октября 2022 г. 11:53
Ильхам Алиев: Ввод железной дороги из Китая до Каспия позволит увеличить товарооборот
Ильхам Алиев: Ввод железной дороги из Китая до Каспия позволит увеличить товарооборот
11 октября 2022 г. 16:53
Ильхам Алиев: Сегодня, не имея выхода к открытым морям, Азербайджан уже создал важную транспортную сеть
Ильхам Алиев: Сегодня, не имея выхода к открытым морям, Азербайджан уже создал важную транспортную сеть
11 октября 2022 г. 21:21

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi