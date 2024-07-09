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Новый глава ИВ Бейлаганского района представлен коллективу

Новый глава ИВ Бейлаганского района представлен коллективу Помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по территориально-организационным вопросам Администрации президента Зейнал Нагдалиев представил коллективу нового главу ИВ Бейлаганского района Азиза Азизова.
Внутренняя политика
9 июля 2024 г. 15:00
Новый глава ИВ Бейлаганского района представлен коллективу

Помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по территориально-организационным вопросам Администрации президента Зейнал Нагдалиев представил коллективу нового главу ИВ Бейлаганского района Азиза Азизова.

Как сообщает Report, Нагдалиев передал поручения и рекомендации главы государства.

А.Азизов выразил благодарность за оказанное ему доверие.

Отметим, что вчера президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о назначении Азиза Имран оглу Азизова главой Исполнительной власти Бейлаганского района.

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Версия на азербайджанском языке Beyləqanın icra başçısı kollektivə təqdim olunub

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