Новый глава ИВ Бейлаганского района представлен коллективу

Помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по территориально-организационным вопросам Администрации президента Зейнал Нагдалиев представил коллективу нового главу ИВ Бейлаганского района Азиза Азизова.
Как сообщает Report, Нагдалиев передал поручения и рекомендации главы государства.
А.Азизов выразил благодарность за оказанное ему доверие.
Отметим, что вчера президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о назначении Азиза Имран оглу Азизова главой Исполнительной власти Бейлаганского района.