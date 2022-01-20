Новый глава ИВ Абшеронского района представлен коллективу

Новый глава Исполнительной власти Абшеронского района Абдин Фарзалиев был представлен коллективу.

Новый глава Исполнительной власти Абшеронского района Абдин Фарзалиев был представлен коллективу.

Как сообщает Report, его представил один из заместителей заведующего отделом территориально-организационных вопросов Администрации президента Азербайджана.

Сотрудник Администрации президента передал поручения и рекомендации руководства страны. Фарзалиев поблагодарил за оказанное ему доверие.

Накануне президент Ильхам Алиев освободил Ираду Гюльмамедову от должности главы Исполнительной власти Абшеронского района.

Другим распоряжением главы государства, Абдин Фарзалиев был освобожден от должности главы Исполнительной власти Наримановского района Баку и назначен главой ИВ Абшеронского района.