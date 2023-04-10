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Новые субартезианские скважины будут пробурены в этом году в Нахчыване

Новые субартезианские скважины будут пробурены в этом году в Нахчыване В этом году в Нахчыване будет пробурено 48 субартезианских скважин.
Внутренняя политика
10 апреля 2023 г. 20:16
Новые субартезианские скважины будут пробурены в этом году в Нахчыване

В этом году в Нахчыване будет пробурено 48 субартезианских скважин.

Как сообщает нахчыванское бюро Report, сокращение количества осадков в последние годы привело к снижению общего уровня подземных вод. Это делает необходимым дальнейшее расширение использования субартезианских скважин.

В настоящее время на балансе Открытого акционерного общества "Мелиорация и водное хозяйство Нахчыванской Автономной Республики" находится 932 субартезианских скважин.

Параллельно с земляными работами продолжаются работы по ремонту имеющихся колодцев. В текущем году было отремонтировано 116 субартезианских скважин, установлено 7 новых насосов.

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Версия на азербайджанском языке ФотоBu il Naxçıvanda 48 subartezian quyusu qazılacaq

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