Новые субартезианские скважины будут пробурены в этом году в Нахчыване

В этом году в Нахчыване будет пробурено 48 субартезианских скважин.
Как сообщает нахчыванское бюро Report, сокращение количества осадков в последние годы привело к снижению общего уровня подземных вод. Это делает необходимым дальнейшее расширение использования субартезианских скважин.
В настоящее время на балансе Открытого акционерного общества "Мелиорация и водное хозяйство Нахчыванской Автономной Республики" находится 932 субартезианских скважин.
Параллельно с земляными работами продолжаются работы по ремонту имеющихся колодцев. В текущем году было отремонтировано 116 субартезианских скважин, установлено 7 новых насосов.