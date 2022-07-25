Новые кадры из города Лачын

Большинство армян, незаконно поселившихся в центре Лачынского района в период оккупации, покинули город.

Большинство армян, незаконно поселившихся в центре Лачынского района в период оккупации, покинули город.

Это видно на кадрах, снятых сотрудниками Report в Лачынском коридоре.

В Лачыне практически не осталось армян. Придорожные магазины, аптеки и другие объекты общественного питания закрыты.

Покидая Лачын, они демонтировали и увезли с собой кровлю, окна и двери домов, а то что не смогли увезти - сожгли.

Отметим, что Азербайджан построил новую дорогу в объезд города Лачын. Протяженность новой автомобильной дороги составляет 32 км. Ширина проезжей части трехполосной на эстакадах и двухполосной на остальных участках дороги составляет 7-10,5 метра, дорожного полотна – 12-15 метров, плечевых участков - 2x2.5 (5 м).

Новая дорога будет частью Лачынского коридора, а город Лачын перейдет под контроль азербайджанской армии.