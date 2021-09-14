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Новые главы ИВ дали обещание президенту Ильхаму Алиеву

Новые главы ИВ дали обещание президенту Ильхаму Алиеву "Господин Президент, выражаю Вам глубокую признательность за оказанное мне высокое доверие, большое спасибо. Обещаю, опираясь на Вашу поддержку, оправдать это доверие на высоком уровне. Большое спасибо".
Внутренняя политика
14 сентября 2021 г. 15:30
Новые главы ИВ дали обещание президенту Ильхаму Алиеву

"Господин Президент, выражаю Вам глубокую признательность за оказанное мне высокое доверие, большое спасибо. Обещаю, опираясь на Вашу поддержку, оправдать это доверие на высоком уровне. Большое спасибо".

Как сообщает Report, об этом на встрече с президентом Азербайджанской Республики сказал новоназначенный глава Исполнительной власти Джалилабадского района Рафиг Джалилов.

Глава Исполнительной власти Шамкирского района Рашад Тагиев также поблагодарил главу государства за оказанное ему высокое доверие: "Вместе с тем, хочу отметить, что наряду с высоким доверием, я воспринимаю это, как высокую ответственность и обещаю сделать все возможное для обеспечения экономического, социального, культурного развития района. Еще раз выражаю Вам глубокую признательность за высокое доверие".

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Версия на английском языке New heads of executive authorities reassure President Ilham Aliyev of doing their best 
Версия на азербайджанском языке Yeni icra başçıları Prezident İlham Əliyevə söz veriblər

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