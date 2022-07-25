Новые главы исполнительной власти Лерика и Масаллы представлены коллективам

Акбер Бахтияр оглы Аббасов, назначенный распоряжением президента Азербайджанской Республики главой Исполнительной власти Лерикского района и Араз Сулейман оглы Ахмедов, назначенный распоряжением президента Азербайджанской Республики главой Исполнительной

Акбер Бахтияр оглы Аббасов, назначенный распоряжением президента Азербайджанской Республики главой исполнительной власти Лерикского района, и Араз Сулейман оглы Ахмедов, назначенный распоряжением президента Азербайджанской Республики главой исполнительной власти Масаллинского района, были представлены сегодня коллективам помощником президента Азербайджанской Республики – заведующим отделом территориально-организационных вопросов Зейналом Нагдалиевым.

Как сообщает Report, на встречах выступил Зейнал Нагдалиев, который передал поручения и рекомендации от главы государства.

А.Аббасов и A.Ахмедов выразили благодарность за оказанное им доверие.