Новшество на icaze.gov.az, сотрудников компаний уведомят о разрешении

"Со вчерашнего дня на портале icaze.gov.az создана новая услуга"

Как сообщает Report, об этом заявил директор Центра развития электронного правительства Фариз Джафаров.

По его словам, иногда организации не уведомляли своих сотрудников о получении или приостановлении через портал разрешений на их имена:

"Гражданин узнавал об отсутствии разрешения при задержании на посту полиции, в результате чего его штрафовали. Для устранения подобных случаев мы интегрировали портал icaze.gov.az в портал my.gov.az. Граждане уже получают уведомления о разрешении. То есть они могут войти в свои "личные кабинеты" и посмотреть статус разрешения".

"Они даже могут скачать это разрешение, на котором есть также баркод и QR-код. Вероятно, с 22 апреля в рамках сотрудничества с Министерством внутренних дел будет обеспечено более быстрое прохождение постов полиции при помощи считывания QR-кодов посредством специальных устройств", - сказал Ф.Джафаров.