Баку. 21 апреля. REPORT.AZ/ Новруз Мамедов освобожден от должности помощника Президента Азербайджанской Республики по вопросам внешней политики – заведующего отделом.
Как передает Report, данное распоряжение подписал Президент Ильхам Алиев.
В распоряжении говорится:
"Освободить Новруза Исмаил оглу Мамедова от должности помощника Президента Азербайджанской Республики по вопросам внешней политики – заведующего отделом".
Настоящее Распоряжение вступает в силу со дня подписания.
News DepartmentАвтор новости
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