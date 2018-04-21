Новруз Мамедов освобожден от должности помощника Президента Азербайджанской Республики по вопросам внешней политики - заведующего отделом

21 апреля, 2018 19:27

Баку. 21 апреля. REPORT.AZ/ Новруз Мамедов освобожден от должности помощника Президента Азербайджанской Республики по вопросам внешней политики – заведующего отделом. Как передает Report, данное распоряжение подписал Президент Ильхам Алиев. В распоряжении говорится: "Освободить Новруза Исмаил оглу Мамедова от должности помощника Президента Азербайджанской Республики по вопросам внешней политики – заведующего отделом". Настоящее Распоряжение вступает в силу со дня подписания.