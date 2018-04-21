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    Новруз Мамедов освобожден от должности помощника Президента Азербайджанской Республики по вопросам внешней политики - заведующего отделом

    Данное распоряжение подписал Президент Ильхам Алиев

    Баку. 21 апреля. REPORT.AZ/ Новруз Мамедов освобожден от должности помощника Президента Азербайджанской Республики по вопросам внешней политики – заведующего отделом.

    Как передает Report, данное распоряжение подписал Президент Ильхам Алиев.

    В распоряжении говорится:

    "Освободить Новруза Исмаил оглу Мамедова от должности помощника Президента Азербайджанской Республики по вопросам внешней политики – заведующего отделом".

    Настоящее Распоряжение вступает в силу со дня подписания.

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