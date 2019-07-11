Новруз Мамедов назвал основные цели последних кадровых реформ в Азербайджане

"На нынешнем этапе реформ формирование гибкой модели управления, опирающейся на передовые критерии, довольно актуально и для Азербайджана".

Как сообщает Report, об этом сказал премьер-министр Новруз Мамедов.

По его словам, основная цель кадровых реформ, проводимых в последние годы, направлена, наряду с улучшением благосостояния населения, формированием не зависящей от нефти стратегии устойчивого развития, на изменение философии государственного управления в целом: "Президент Ильхам Алиев принимает те или иные решения, связанные с государственным управлением, осуществляет структурные реформы, в первую очередь думая об интересах граждан".

Премьер-министр напомнил, что назначение 21 февраля 2017 года президента Фонда Гейдара Алиева, посла доброй воли ЮНЕСКО и ИСЕСКО Мехрибан ханум Алиевой первым вице-президентом Азербайджана послужило цели повышения эффективности госуправления и устойчивости проводимых в Азербайджане многовекторных реформ в постнефтяной период: "Успешная деятельность Мехрибан ханум Алиевой на посту первого вице-президента обеспечила ускорение этого процесса, привнесла новое дыхание в управление".