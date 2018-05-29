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    Новруз Мамедов: И впредь приложу все усилия, чтобы оправдать высокое доверие президента

    Баку. 29 мая. REPORT.AZ/ "За поздравления, добрые слова и пожелания по случаю моего назначения премьер-министром выражаю каждому из вас благодарность. И впредь буду прилагать все усилия для того, чтобы оправдать высокое доверие уважаемого президента".

    Как сообщает Report, об этом премьер-министр Новруз Мамедов написал на своей странице в facebook.

    "Пользуясь случаем, я поздравляю вас в связи со 100-летним юбилеем Азербайджанской Демократической Республики!", - сказал премьер-министр.

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