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Новруз Аслан: Я не считаю, что в Карабахе, где живут лица армянского происхождения, происходит катастрофа

Новруз Аслан: Я не считаю, что в Карабахе, где живут лица армянского происхождения, происходит катастрофа "Я не считаю, что в Карабахе, где живут лица армянского происхождения, происходит катастрофа".
Внутренняя политика
30 августа 2023 г. 19:43
Новруз Аслан: Я не считаю, что в Карабахе, где живут лица армянского происхождения, происходит катастрофа

"Я не считаю, что в Карабахе, где живут лица армянского происхождения, происходит катастрофа".

Как сообщает Report, об этом заявил журналистам президент Азербайджанского общества Красного Полумесяца Новруз Аслан.

"Наши партнеры могли бы спросить, почему общество Красного Полумесяца опоздало? Мы должны определить, есть ли там проблема. Но я не считаю, что в Карабахе, где живут лица армянского происхождения, происходит катастрофа. Это моя субъективная позиция. Но есть определенные отзывы от наших партнеров. Основываясь на них, мы также решили отреагировать, чтобы показать, что есть определенная обеспокоенность и что мы хотим мира".

Отметим, что 29 августа азербайджанское общество Красного Полумесяца направило гуманитарную помощь из Баку для удовлетворения потребностей проживающих в Карабахе лиц армянского происхождения. Автоколонна гуманитарной помощи на начальном этапе по маршруту Агдам-Ханкенди намерена доставить 40 тонн муки. В настоящее время продолжаются переговоры о предоставлении помощи лицам армянского происхождения.

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Версия на английском языке Novruz Aslan: ‘I don’t think that the situation of Armenians living in Karabakh is critical’
Версия на азербайджанском языке Novruz Aslan: “Hesab etmirəm ki, Qarabağda erməniəsilli şəxslərin yaşadığı yerlərdə fəlakət var"

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