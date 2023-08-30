Новруз Аслан: После решения технических вопросов мы окажем помощь

”После решения технических вопросов мы окажем помощь".

”После решения технических вопросов мы окажем помощь".

Как сообщил сотрудник Report, командированный в Агдам, об этом заявил журналистам президент Азербайджанского общества Красного Полумесяца (АзОКП) Новруз Аслан.

По его словам, сегодня идут соответствующие переговоры: “После решения технических вопросов мы будем оказывать помощь. Существует множество механизмов, с помощью которых мы можем это претворить в жизнь. Регулярно ведутся переговоры с миротворческими силами. Наши партнеры также следят за процессом, и при необходимости они могут присоединиться к нему”.