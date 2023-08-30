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Новруз Аслан: После решения технических вопросов мы окажем помощь

Новруз Аслан: После решения технических вопросов мы окажем помощь ”После решения технических вопросов мы окажем помощь".
Внутренняя политика
30 августа 2023 г. 19:18
Новруз Аслан: После решения технических вопросов мы окажем помощь

”После решения технических вопросов мы окажем помощь".

Как сообщил сотрудник Report, командированный в Агдам, об этом заявил журналистам президент Азербайджанского общества Красного Полумесяца (АзОКП) Новруз Аслан.

По его словам, сегодня идут соответствующие переговоры: “После решения технических вопросов мы будем оказывать помощь. Существует множество механизмов, с помощью которых мы можем это претворить в жизнь. Регулярно ведутся переговоры с миротворческими силами. Наши партнеры также следят за процессом, и при необходимости они могут присоединиться к нему”.

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Версия на азербайджанском языке Novruz Aslan: “Texniki məsələləri həll edəndən sonra yardımları həyata keçirəcəyik”

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