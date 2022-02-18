Новоназначенные главы ИВ пообещали оправдать доверие президента

Новоназначенные главы исполнительной власти пообещали оправдать доверие президента Азербайджана Ильхама Алиева.

Новоназначенные главы исполнительной власти пообещали оправдать доверие президента Азербайджана Ильхама Алиева.

По информации Report, об этом они сказали во время приема президентом Ильхамом Алиевым в видеоформате.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял в видеоформате Джошгуна Джабраилова, назначенного главой Исполнительной власти Низаминского района города Баку, Эльгина Габибуллаева, назначенного главой Исполнительной власти Наримановского района города Баку и нового главу Исполнительной власти Кюрдамирского района Эльхана Ибрагимова.