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    Новое соглашение между ЕС и Азербайджаном будет обсуждаться в Брюсселе

    Азербайджанская делегация посетит Бельгию© Report.az

    Баку. 29 апреля. REPORT.AZ/ Делегация под руководством депутата Милли Меджлиса, сопредседателя Комитета парламентского сотрудничества Евросоюз-Азербайджан Джаваншира Фейзиева, в которую вошли депутаты Камран Байрамов, Азер Керимли, Эльшад Гасанов и Эльман Насиров, отправятся в Брюссель (Бельгия) для участия в 14-й пленарной сессии комитета.

    Как сообщает Report, визит продлится с 1-го по 4-е мая.

    Участники сессии обсудят новое многостороннее соглашение между ЕС и Азербайджаном, исследуют цели и возможности. Сопредседатели Джаваншир Фейзиев и Сайяд Карим представят свои предложения по повышению роли Комитета парламентского сотрудничества в углублении двусторонних отношений.

    Камран Байрамов выступит на сессии с докладом "Политический диалог и реформы в Азербайджане", а Эльман Насиров на тему "Региональное сотрудничество и вызовы для Азербайджана". Азер Керимли и Эльшад Гасанов подробно проинформируют членов комитета на тему "Попытки мирного урегулирования нагорно-карабахского конфликта".

    По итогам сессии будут приняты совместное заявление и рекомендации. 

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