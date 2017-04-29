Новое соглашение между ЕС и Азербайджаном будет обсуждаться в Брюсселе

Баку. 29 апреля. REPORT.AZ/ Делегация под руководством депутата Милли Меджлиса, сопредседателя Комитета парламентского сотрудничества Евросоюз-
Как сообщает Report, визит продлится с 1-го по 4-е мая.
Участники сессии обсудят новое многостороннее соглашение между ЕС и Азербайджаном, исследуют цели и возможности. Сопредседатели Джаваншир Фейзиев и Сайяд Карим представят свои предложения по повышению роли Комитета парламентского сотрудничества в углублении двусторонних отношений.
Камран Байрамов выступит на сессии с докладом "Политический диалог и реформы в Азербайджане", а Эльман Насиров на тему "Региональное сотрудничество и вызовы для Азербайджана". Азер Керимли и Эльшад Гасанов подробно проинформируют членов комитета на тему "Попытки мирного урегулирования нагорно-карабахского конфликта".
По итогам сессии будут приняты совместное заявление и рекомендации.
İlkin PirəliАвтор новости
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