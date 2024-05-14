Новое руководство Национального форума НПО почтило память великого лидера Гейдара Алиева

Члены новоизбранного правления Азербайджанского национального форума неправительственных организаций (НПО) и Контрольно-ревизионной комиссии почтили память великого лидера Гейдара Алиева на Аллее почетного захоронения и возложили цветы к его могиле.

Члены новоизбранного правления Азербайджанского национального форума неправительственных организаций (НПО) и Контрольно-ревизионной комиссии почтили память великого лидера Гейдара Алиева на Аллее почетного захоронения и возложили цветы к его могиле.

Как сообщает Report, также была почтена память выдающегося ученого-офтальмолога, академика Зарифы Алиевой и возложены цветы к ее могиле.

Затем новое руководство форума посетило Аллею шехидов, где была почтена память героических сынов Родины, отдавших жизнь в борьбе за независимость и территориальную целостность Азербайджана.