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Новое руководство Национального форума НПО почтило память великого лидера Гейдара Алиева

Новое руководство Национального форума НПО почтило память великого лидера Гейдара Алиева Члены новоизбранного правления Азербайджанского национального форума неправительственных организаций (НПО) и Контрольно-ревизионной комиссии почтили память великого лидера Гейдара Алиева на Аллее почетного захоронения и возложили цветы к его могиле.
Внутренняя политика
14 мая 2024 г. 18:18
Новое руководство Национального форума НПО почтило память великого лидера Гейдара Алиева

Члены новоизбранного правления Азербайджанского национального форума неправительственных организаций (НПО) и Контрольно-ревизионной комиссии почтили память великого лидера Гейдара Алиева на Аллее почетного захоронения и возложили цветы к его могиле.

Как сообщает Report, также была почтена память выдающегося ученого-офтальмолога, академика Зарифы Алиевой и возложены цветы к ее могиле.

Затем новое руководство форума посетило Аллею шехидов, где была почтена память героических сынов Родины, отдавших жизнь в борьбе за независимость и территориальную целостность Азербайджана.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan Milli QHT Forumunun yeni rəhbərliyi Fəxri və Şəhidlər xiyabanlarını ziyarət edib

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