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Новое решение Кабмина в связи с работой общественного транспорта

Новое решение Кабмина в связи с работой общественного транспорта Учитывая сложившуюся в Азербайджане санитарно-эпидемиологическую ситуацию, согласно принятому решению в первые дни 2021 года по всей стране будет приостановлено движение общественного транспорта
Внутренняя политика
26 декабря 2020 г. 12:01
Новое решение Кабмина в связи с работой общественного транспорта

В постановление Кабинета министров Азербайджана №336 от 12 сентября 2020 года "О дополнительных мерах в связи с особым карантинным режимом" внесены изменения.

Соответствующее решение подписал премьер-министр Али Асадов, сообщает Report.

Учитывая сложившуюся в Азербайджане санитарно-эпидемиологическую ситуацию, согласно принятому решению в первые дни 2021 года по всей стране будет приостановлено движение общественного транспорта:

- С 00:00 2 января до 06:00 4 января;

- С 00:00 9 января до 06:00 11 января;

- С 00:00 16 января до 06:00 18 января;

- С 00:00 23 января до 06:00 25 января;

- С 00:00 30 января до 06:00 31 января

Решение вступит в силу 28 декабря.

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