Новый пресс-секретарь Кабмина: Постараюсь оправдать доверие

"Сегодня распоряжением премьер-министра Али Асадова я был назначен руководителем пресс-службы Кабинета министров. Выражаю признательность за оказанное мне высокое доверие".

Как сообщает Report, об этом заявил новоназначенный руководитель пресс-службы Кабмина, заслуженный журналист Ибрагим Мамедов.

"Уже более месяца как президент Ильхам Алиев назначил нового премьер-министра и поставил перед Кабмином важные задачи для реализации существенных изменений в экономике. В Кабмин привлечены новые кадры для выполнения политической воли президента по поводу глубоких реформ. Я признателен за то, что получил шанс работать с этой командой и постараюсь оправдать доверие. Еще раз выражаю всем благодарность! Желаю бывшему руководителю пресс-службы моему другу Аязу Мирзоеву удачи в дальнейшей работе и надеюсь на сотрудничество", - сказал И.Мамедов.